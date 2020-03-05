Часто пеку эту вкуснятину, которая называется «Каракум». За уши не оторвать!

Ингредиенты:
Маргарин — 200г
Сахар — 1 стакан
Мука — 1 стакан
Яйцо — 1 шт.
Сода — п/ч ложки
Соль — щепотка
Варенье
Приготовление:
Яйцо перемешать с сахаром. Маргарин растопить и перемешать вместе с сахаром и яйцом.
Высыпать муку, добавить соду и соль, перемешать.
Тесто получается очень эластичное. 1/4 часть теста кладем в морозилку.
Остальное тесто тонким слоем равномерно руками распределяем по противню. Сверху мажем вареньем.
Достаем тот кусочек из морозилки и трем его на крупной терке сверху.
Выпекать в духовке до румяности 15-20 мин.