Часто пеку эту вкуснятину, которая называется «Каракум». За уши не оторвать!

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Ингредиенты:

Маргарин — 200г

Сахар — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Яйцо — 1 шт.

Сода — п/ч ложки

Соль — щепотка

Варенье

Приготовление:

Яйцо перемешать с сахаром. Маргарин растопить и перемешать вместе с сахаром и яйцом.

Высыпать муку, добавить соду и соль, перемешать.

Тесто получается очень эластичное. 1/4 часть теста кладем в морозилку.

Остальное тесто тонким слоем равномерно руками распределяем по противню. Сверху мажем вареньем.

Достаем тот кусочек из морозилки и трем его на крупной терке сверху.

Выпекать в духовке до румяности 15-20 мин.